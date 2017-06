Det kommer sikkert ikke som et chok for dig, at frugt og grønt kræver vand for at kunne gro. Men måske du bliver overrasket over, hvor meget vand de sunde, sprøde råvarer rent faktisk forbruger.

Water for Food-instituttet ved University of Nebraska har undersøgt det gennemsnitlige vandforbrug på verdensplan for en række fødvarer og er kommet frem til, at det for at producere fx et kilo æbler kræver 700 liter vand. Det svarer for et enkelt æble til cirka 78 liter vand, og så er æbler endda slet ikke den værste vandsluger. Et kilo mango forbruger således hele 1.600 liter vand.

Det bekymrer dig måske ikke så meget, men i en tid, hvor klimaforandringer og en stigende befolkning sætter verdens vandressourcer under pres, kan det være en god ide at skele til råvarernes vandforbrug.



Vandforbrug for frugt og grønt

Mango: 1.600 liter

Fersken/nektarin: 1.200 liter

Majs: 900 liter

Banan: 860 liter

Æble/pære: 700 liter

Appelsin: 460 liter

Avocado: 283 liter

Kartofler: 250 liter

Agurk: 240 liter

Kål: 200 liter

Tomat: 180 liter