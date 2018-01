Små (sunde) vaner, du skal prøve i 2018

Din krop elsker gode fedtstoffer, men alt med måde. Med Philips Airfryer kan du lave alle dine yndlingslækkerier som fish n’ chips, kylling, burger, stegte kæmperejer, laks eller chokoladekage med sprød overflade og en saftig mør konsistens.

Hemmeligheden bag teknologien er den patenterede søstjerne-formede bund, som får den varme luft til at cirkulere med ekstrem høj hastighed og dét gør, at du slet ikke behøver bruge olie, eller i nogle tilfælde kun ganske lidt, for at tilberede maden.

Du skal derfor ikke vælge mellem sundt eller velsmagende – her får du begge dele og kan samtidig spare på kalorierne.