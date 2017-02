Sådan tæmmer du din sukkertrang efter aftensmaden

Du har knap nok rejst dig fra aftensmaden, før en stemme i dit hoved begynder at skrige på slik og kage. Hvad sker der? Du har jo lige spist et stort måltid mad …

Vanerne

Vaner er en typisk årsag, for hvis du har vænnet din krop til sukker på et bestemt tidspunkt, fx efter et måltid, vil den kræve det hver gang.

Løsning: Køb en god te, og få en ny vane med en kop te som dessert. Børst evt. tænder bagefter, for det virker forkert på de fleste at spise sukker, når man har smagen af tandpasta i sin mund. Fornemmer du stadig en svag sukkertrang, så flyt dig fysisk fra dine fristelser, og gå en tur. Dét kan også blive en ny god vane!

Følelserne

Følelser kan være en anden skurk. Trøster du ofte dig selv med kage eller slik, når du er ked af det, vil disse følelser ligeledes føre til sukkertrang.

Løsning: Mærk efter, når du spist, og sæt ord på dine følelser. Spørg så dig selv, om der ikke er andet, der kan trøste dig bedre end kage og chokolade? Fx. at ringe til din mor eller en god veninde, eller at forkæle dig selv med neglelak og et dejligt fodbad.

Sulten

En tredje årsag kan være, at du ikke har spist nok mad i løbet af dagen, og især ikke nok proteiner og fedt, som giver dig en høj mæthed. Føler du dig ikke ordentligt mæt, øger det din trang til hurtige kulhydrater i form af sukker og stivelse.

Løsning: Sørg for at få protein og sundt fedt i hvert måltid. Gode proteiner finder du blandt andet i æg, skyr, kød, tørrede bønner og linser, mens nødder, avocado, olivenolie og fede fisk er glimrende kilder til sundt fedt.