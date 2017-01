Hemmeligheden bag avocadoer

Avocadoen kan være lidt af et mysterium. Enten er den alt for hård til at spise og ellers er den så brun, at den kan ryge direkte i skraldespanden. Heldigvis har vi samlet nogle nyttige tricks, der modner din avocado, så den er klar, når DU skal bruge den.

Mere end 7 dage

Skal du først bruge din avocado om lang tid? Og vil du gerne undgå at den bliver brun og kedelig? Så smid den i fryseren!

Se her, hvordan du gør

Avocadoens tekstur vil dog ændres ved en tur i fryseren, og derfor anbefaler vi, at du bruger den optøet avocado i en lækker guacamole eller en sund chokolademousse.

7-2 dage

En avocado holder i gennemsnit 7-2 dage afhængig af, hvor moden den er. Og det bedste sted at opbevare avocadoen er i en skål på køkkenbordet.

Så nemt tester du, om avocadoen er moden: