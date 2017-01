Så meget forbedrer chili dit helbred

Spiser du meget chili, kan du se frem til at leve længere eller i hvert fald nedsætte risikoen for at blive syg.

Forskere fra University of Vermont har oven i købet sat tal på effekten: Spiser man jævnligt chili, har man 13 procent lavere dødelighed. Det er med stor sandsynlighed capsaicin, der virker som nærmest ren medicin. Capsaicin er det stof, der gør, at chili føles stærk i munden. Forskerne mener, at capsaicin stimulerer et bestemt protein – Transient Receptor Potential (TRP)-protein – i vores celler. TRP-proteinet befinder sig yderst i cellerne, og er det, som sørger for at transportere andre vigtige stoffer ind og ud.

Andre undersøgelser har vist, at netop når mængden af TRP-proteinet vokser, er det med til at holde kropsvægten nede, så man forebygger eksempelvis hjerte-kar-sygdomme og stofskiftesygdomme.

Selv om forskerne understreger, at der skal flere undersøgelser til, før vi kan udråbe chili som en råvare, der holder lægen og sygdomme fra døren, så tror de stadig på, at vi i fremtiden kommer til at se, at de stærke sager vil blive brugt til forebyggelse af sygdom – måske som et egentligt kostråd.