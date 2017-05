En skål havregryn med bær, et par rugbrødsmadder, en håndfuld nødder og lidt gulerodsstave. Det behøver ikke være besværligt at spise en kost med masser af fibre. Og drømmer du om at smide et par kg, er der faktisk flere sunde grunde til netop at skrue op for dit fiberindtag.

Kostfibre er grove kulhydrater, der findes i alle vegetabilske fødevarer. Modsat almindelige kulhydrater er kostfibre nærmest ufordøjelige. Samtidig suger fibrene en masse vand til sig, så de svulmer op og fylder mere i mavesækken.

Når du spiser mad med masser af fibre, fx frugt, grønt, nødder eller kornprodukter, vil du derfor føle dig mæt i længere tid ad gangen. Og jo mere mæt du føler dig, jo mindre sandsynligt er det, at du må lade dig forfalde til usunde fristelser.

Som en bonus skal der endda ikke så meget til for at få fibre nok. Til en voksen kvinde er bare 30 gram om dagen tilstrækkeligt.