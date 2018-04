Nøglehulsmærket er et smart nordisk ernæringsmærke, der skal gøre det nemmere for dig at vælge sundt, når du handler ind.

Du kan finde nøglehullet på et hav af forskellige madvarer fra ost til kød, brød, færdigretter og dressinger. Madvarer, vi normalt betragter som usunde, kan godt få lov at bære nøglehulsmærket, hvis blot varen er sundere end andre produkter inden for samme kategori. Et eksempel er frysepizza bagt på fuldkornsmel og toppet med grøntsagsfyld. Som udgangspunkt er det dog kun madvarer, der kan indgå i en sund kost, som kan få nøglehulsmærket, og ikke fx slik, is og kager.

4 krav til nøglehulsmærket

Der er forskellige kriterier til de forskellige fødevaregrupper, men generelt skal produkterne leve op til kravene om