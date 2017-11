Tarmbakterierne, som er en del af dig, sættes i forbindelse med alt fra diabetes og fedme til allergi, kræft og depression. Derfor er der alt god grund til at fokusere på, hvad disse små tarmkrabater foretrækker, du indtager. Forskerne er dog ikke færdige med at kortlægge, præcis hvad vi skal spise for at kæle mest muligt om vores bakterievenner i tarmen. Men heldigvis peger mange pile i de samme retninger.





Nedestående giver vi dig en guide til 7 madvaner, som du bør sætte i søgelyset, hvis du ønsker en sundere livsstil og en tarm i topform.