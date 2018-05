Er ristet brød usundt?

Det sker der med brødet, når du rister det

Uhm ... ja, brødristeren er genial til at få nye smagsnuancer frem i dit bagværk og ikke mindst til at genopfriske et halvgammelt brød. Men til spørgsmålet, om det er sundt, er svaret faktisk både-og.

Når du rister, steger eller bager mad med mange kulhydrater som fx brød, dannes stoffet akrylamid, som mistænkes for at øge risikoen for kræft. Samtidig fordufter nogle af vitaminerne i brødet. På den anden side har ristet brød et lavere glykæmisk indeks, hvilket betyder, at det giver dig en langsommere blodsukkerstigning. Med ristet brød i maven vil du derfor føle mæthed i længere tid, end hvis du har spist brød, der ikke er ristet.

Kun lidt akrylamid.

Hårdt ved blodsukkeret.

Relativt lidt akrylamid.

Mindre blod- sukkerpåvirkning.

Relativt blodsukkervenligt.

Meget akrylamid.