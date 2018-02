Derfor kan du roligt spise kartofler

På grund af sit høje stivelsesindhold har den lysebrune rodfrugt fået ry for at være fedende. Men det er en skam. Ud over at være en af de råvarer, der mætter mest for færrest kalorier, bugner den udskældte kartoffel nemlig af vigtige næringsstoffer, som kroppen har brug for.

I modsætning til ris og pasta indeholder kartofler med skræl faktisk så meget C-vitamin, at 250 gram er nok til at dække halvdelen af dit dagsbehov. Samtidig er den ovale rodfrugt også en kilde til B-vitamin og mineraler som kalium og jern.

Kartoflens sundhedsværdi afhænger imidlertid af tilberedningsformen. Spiser du kartofler i form af pommes frites og chips, er der ikke meget sundhed at hente. Læs nedenfor, hvordan du tilbereder kartoflen på den sundeste måde.