Forskel på sukker

I princippet er det samme slags sukker, der findes i et æble som i sukkerskålen. Modsat hvidt, raffineret sukker er frugt dog en vigtig kilde til vitaminer, mineraler og fibre, og samtidig er det naturlige sukker i frugt længere tid om at blive nedbrudt og gør dermed dit blodsukker mere stabilt.

Kalorier fra hvidt sukker mætter desuden dårligt, ligesom de næringsfattige kulhydrater kan påvirke din appetitregulering negativt, så du kommer til at spise for meget.

Med godt 400 kcal per 100 gram udgør det hvide sukker også en ærgerlig kilde til kalorier. Er dit sukkerindtag for stort, kan det resultere i overvægt og type-2-diabetes, ligesom din lever kan tage skade over tid, fordi den ikke kan nå at nedbryde den fruktose, der er i sukkeret.