Er chiagrød sundt?

Der er generelt en masse sunde fordele ved at spise chiafrø. Ud over at holde dit blodsukker stabilt, så du føler dig mæt i lang tid ad gangen, styrker de små brune frø også dit immunforsvar og hæmmer inflammationer i kroppen.

Chiagrød udgør derfor et godt supplement til havregrød, også selvom du laver grøden på kokosmælk, der ud fra et ernæringsmæssigt synspunkt betragtes som neutral. Fedtet i kokosmælk er hverken specielt sundt eller decideret usundt, så længe du indtager det i moderate mængder. Og vælger du lightvarianten, kan du minimere dit indtag yderligere.

Vi vil derfor varmt anbefale dig at fortsætte med at spise din chiagrød. Den udgør ernæringsmæssigt en fortrinlig start på dagen. I boksene til højre kan du læse, hvilke sunde gevinster du får ud af at spise chiagrød, og få tips til, hvordan du gør den endnu sundere.

Kokosmælk

Kompenserer for chiafrøenes neutrale smag. Indeholder lidt protein, vitaminer og har et lavt indhold af kulhydrater.

Chiafrø

Er proppet med sunde antioxidanter, vitaminer og mineraler. Har desuden et højt indhold af kostfibre og omega-3-fedtsyrer.