Spis bare brød til

I madpakken, på morgenbordet, til suppen og salaten eller som et sundt alternativ til søde sager. Nybagt brød kan få mundvandet til at løbe hos de fleste. Alligevel melder supermarkederne om nedadgående salg, for mange af os har klappet døren i for det lækre bagværk for at undgå at få for mange kalorier, kulhydrater, gluten – eller alle tre dele. Men faktisk er der intet videnskabeligt belæg for, at du bliver sundere af at droppe brødet. Langtfra!

Brød er sundt

Om brød er sundt, kommer helt an på, hvad for noget brød du vælger. Hvis du snupper et snehvidt flute eller bløde krydderboller, er der ikke meget sundhed at hente i brødkurven. Vælger du derimod smart, kan brød være propfyldt med fibre, der mætter og holder maven i gang, give dig et væsentligt bidrag til dit proteinindtag og fylde dig op med B-vitaminer, magnesium, zink og jern.

Store studier slår da også fast med syvtommersøm, at de af os, der spiser mest fuldkorn, har en væsentligt lavere risiko for at udvikle sygdomme som diabetes, blodpropper og tarmkræft. Det formoder man dels skyldes kombinationen af de mange gode indholdsstoffer i kornet, dels at hvis vi undgår brød, spiser vi noget andet i stedet.

Ofte bliver det andet, vi spiser, til kød, og vælger du at spise bacon i stedet for rugbrød, har du ikke opnået nogen sundhedsfordele. Så spænder du i stedet ben for dit helbred.