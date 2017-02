Denne frugt skal du spise hver dag, hvis du vil tabe dig

Ifølge et studie, er det slet ikke så dumt at huske at spise denne frugt. Og du har den garanteret allerede liggende i frugtskålen.

Vi taler naturligvis om æbler. De saftige frugter indeholder nemlig bakterier, som er særligt gode for både maven og tarmen. Og så er det faktisk bevist, at du du ovenikøbet kan tabe dig ved at indtage æbler. Er du på slankekur? Så læs med her!

Særligt overvægtige menneske vil have godt af at spise et æble om dagen, fordi deres tarmflora vil ændre sig markant. Derved kan æbler altså hjælpe overvægtige mennesker til ikke at tage på.

TIP! Vi har masser artikler, hvis du kæmper med vægttabet.