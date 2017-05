Det kan godt være vanskeligt at få spist al den frugt, som du og din krop i virkeligheden har brug for. Og særligt, når det drejer sig om de frugter, der er ekstragode for din sundhed.

1. Acai

Dette bær er berømt for dets antioxidanter. Og så reducerer det inflammation i kroppen. Bæret hjælper også dine muskler til hurtigere at hele, så du også hurtigere slipper af med ømme muskler efter eksempelvis en hård omgang træning. Spis dem i en smoothie eller bland dem ned i din grød.

2. Blåbær

Der findes næsten ikke noget, som blåbær ikke er godt for. De blå bær kan bl.a. hjælpe dig til at reducere stress og mindske risikoen for hjerteanfald. Derudover så passer de både godt på dit syn og dit hjerte generelt. Kom dem i en grød og lad dem stå på køl natten over. Så har du nemt en sund morgenmad eller frokost klar til næste dag.