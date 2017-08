Begår du også disse 3 fejl? Vi gør! For der er bare nogle ting, vi har hørt, er rigtig godt for både maven og tarmene, hvis vi fx har mavepine, eller bare gerne vil være sunde. Der er fødevarer og dumme vaner, du i den grad bør undgå. Vi har samlet de 3 største syndere, som de fleste af os begår, når vi forsøger at være sunde. Se bare her!

1. Du spiser yoghurt

Det er måske én af de allerstørste fejltagelser, som vi alle laver. De fleste yoghurt-produkter er nemlig spækket med sukker, og folk spiser det for at få godt med sunde probiotika-bakterier. Problemet er bare, at sukkerindholdet ofte er så stort, at det slet ikke kan svare sig. Sørg for at vælge en neutral og meget sukkerfattig version, hvis du vil have gavn af de sunde bakterier.