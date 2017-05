De 6 drikkevarer, du bør droppe først, hvis du vil tabe dig

4. Rødvin

Næstefter fedt er alkohol det mest energiholdige næringsstof. Et glas rødvin rummer 131 kcal. eller ca. det dobbelte af et tilsvarende glas cola, så vil du tabe dig, er det et godt sted at starte. Martin Kreutzer anbefaler max 3 genstande om ugen for folk, der vil tabe sig.

5. Drinks

Og når nu vi er ved alt det sjove, så hold også igen med drinks. Selv en bitter og sur drink som Gin & Tonic rummer 122 kcal, mens kulørte drinks som Strawberry Daiquiri rummer 220 kcal. og selv en lille cognac til kaffen bidrager med 68 kcal.

6. Smoothie

En hjemmelavet smoothie indeholder flere fibre end juice og mætter bedre. Men de koster stadig på kaloriekontoen. En halv liter frugtsmoothie rummer ca. 300 kcal. og det bliver kun værre, hvis du køber de færdige smoothies med tilsat sukker, mælkepulver og andet skidt. De indeholder op til 450 kcal. pr. halve liter. Vælg grøntsagssmoothies, hvis du vil tabe dig eller drik smoothien i stedet for et måltid.

Udskifter du eksempelvis 2 liter kalorieholdige drikke om dagen med rent vand, sort kaffe eller te, sparer du 740 kcal. om dagen, hvilket svarer til, at du kan tabe knap et kg fedt om ugen.