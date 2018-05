Brødkurvens 6 skjulte sundhedsfælder

6 brødfælder, du skal være opmærksom på

Højt gi

Det kan godt være, der ser ud til at være meget gods i sådan en rustik fransk baguette, men det er der ikke. Baguette har et højt glykæmisk indeks (GI), det vil sige, at dit blodsukker stiger rigtigt meget, når du spiser det. Det høje blodsukker får din krop til at danne en masse insulin. Det får nemlig blodsukkeret ned igen. Men insulin fjerner ikke bare sukkeret fra blodet, det tænder også for enzymer, der sørger for, at der lagres mere fedt i dine fedtceller. Som om det ikke var galt nok, vil insulinet relativt hurtigt banke dit blodsukker så langt ned, at det bliver endnu lavere, end før du spiste, så du efterlades sulten og træt.

Usundt fedt

Allerede inden du propper bøf og mayo ind imellem overen og underen, kan burgerboller indeholde rigtigt meget skjult fedt – særligt hvis den hentes på den lokale grill. Gå efter bagværk, der indeholder max 7 g fedt pr. 100 g. Hvis du køber burgerboller i supermarkedet, så kig efter det orange fuldkornslogo, og bager du selv, så kom fx rugmel eller havregryn i dejen.



Få opskriften på hjemmebagte burgerboller med fuldkorn her.

Sukker

Der kan skjule sig en hel del sukker i brød. Krydderboller er fx ofte proppet med sukker. Det får ikke bare kalorieindholdet i vejret, men også dit blodsukker til at rutsje op og ned, så du let bliver træt og ukoncentreret mellem måltiderne. Vær obs på, at det ikke kun er, når de fremstiller lyst bagværk, at bagerne og brødproducenterne kan finde på at kigge lidt for dybt i sukkerskålen, også fuldkornsbrød er i nogle tilfælde tilsat rigtigt meget sødme. Gå efter et brød, der indeholder max 5 g sukker pr. 100 g.

Snyderi

Grov eller groft er desværre ikke en anprisning, du kan stole på. Det hænder nemlig ikke så sjældent, at brødet kun er groft udenpå. Det er ikke engang en garanti, at brødet ser groft ud både indvendigt og udvendigt. Nogle bagere og brødproducenter tilsætter sirup eller malt til brødet for at give det en rustik kulør, men hvis ikke det indeholder fuldkorn, så er det bare en ulv i fåreklæder. Er du i tvivl, så løft på brødet. Det skal være tungt. Gå efter et brød, der vejer til, og som indeholder minimum 5 g fibre pr. 100 g.