5 tegn på, at du får for meget salt

3. Du har ofte hovedpine

Du tænker nok ikke, at din hovedpine kan have noget at gøre med, at du spiste chips tidligere på dagen. Men studier har faktisk vist en sammenhæng mellem at spise meget salt og hovedpine, så måske skulle du tænke på dit saltindtag, hvis du ofte er plaget af hovedpine.

4. Du skal ofte på wc

Overraskende nok kan salt faktisk være årsag til, at du ofte skal tisse. Når du spiser meget saltholdig mad, kommer dine nyrer på overarbejde for at udrense det overflødige salt, og ja, du ender med ofte at skulle tisse.

5. Du går rundt i en tåge

Giver du den lidt for meget gas med saltbøssen, er der risiko for at blive dehydreret, og det kan gøre det sværere for dig at tænke klart. Så hold også saltniveauet nede, hvis du har tendens til at blive omtumlet.