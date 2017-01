5 sunde madvarer, der holder dig mæt i lang tid

Hvad gør man, når man gerne vil spise sundt og samtidig ikke kan holde sig mæt på en salat? Så sørger man for at integrere nogle madvarer i sin kost, der både mætter og holder blodsukkeret stabilt. Vi giver dig her et udpluk.

1. Æg

Der er vitterligt noget om snakken med de æg. Endnu et studie har nemlig påvist, at mennesker, der spiser æg til morgenmad holder sig mætte i længere tid, og at deres niveau af det appetit-stimulerende hormon ghrelin er lavere.

2. Avocado

Jep, den er god nok. Den grønne, bløde og lækre avocado er ikke kun god for dine smagsløg. Den hjælper dig nemlig også med at holde dig mæt i lang tid. Det skyldes avocadoens høje fedt- og fiberindhold, der tager længere tid at fordøje. Og ja, højt fedtindhold, men kalorierne er godt givet ud, når man er mæt længe.