1,6 mio. færre overvægtige

Det ville der være i USA, hvis alle drak vand i stedet for sodavand, slår et stort studie fast. Studiet konkluderer også, at 18 pct. af amerikanernes samlede kalorieindtag er flydende.

Postevand er 900 gange mere miljøvenligt end flaskevand

... målt på mængden af udledt CO2. Samtidig er det væsentligt billigere. Det koster ca. 10 kr. at købe ½ liter flaskevand. Hvis du i stedet fylder en flaske fra hanen, koster det ca. 0,03 kr. Kildevand koster altså ca. 400 gange så meget som postevand.

Små slurke vand ved træning

Når du træner, så drik mange små slurke frem for få store. Det er lettere for maven at kapere, og forsøg viser, at kroppen bevarer en øget ydeevne ved regelmæssigt at få tilført små mængder væske.