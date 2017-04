4. Spis et mavevenligt morgenmåltid tre timer inden løbet. Det skal være noget, der mætter, uden at stresse maven. Lad være med at proppe dig, så du ikke løber med maven fuld.

Her finder du eksempler på, hvad din morgenmad inden et løb kan bestå af.

5. Tag en energigel eller banan plus en kvart liter vand et kvarter inden starten på et løb, der er længere end 12 km. Så er blodsukkerniveauet på plads og energien i top.

Her kan du desuden finde gode løbeprogrammer og generelle råd til løbetræningen.