MYTE: Vegetarer er slappere end kødspisere

Vegetarkost hitter

De senere år har forskning vist, at rødt kød – dvs. kød fra firbenede dyr som køer, grise og får – øger risikoen for at udvikle kræft.

Det har været medvirkende til, at mange skærer ned på kødet, mens andre går all-in og bliver fuldblods-vegetarer. En udbredt bekymring går dog på, hvad vegetarkost gør ved ens træning, og særligt muligheden for øget styrke og muskelvækst.



Det kan da også være en udfordring at få protein nok uden kød, men vælger man klogt blandt de mange sunde, grønne proteinkilder samt æg og mejeriprodukter, behøver det ikke at være et problem – hvilket det nye studie bakker op om.