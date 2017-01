Denne drik gør dig til en bedre løber

Et stort krus te med mælk og sukker kan være det, der får dig til at løbe hurtigere og holde længere ud, når du træner eller deltager i et løb.

Drikken lyder måske ikke speciel sund, men den indeholder faktisk alle de stoffer, der skal til for at hjælpe din krop i træningen – både før og efter løbeturen. Mælken indeholder de proteiner, som hjælper muskelvævet til at reparere sig efter træning, kulhydraterne fra mælken og sukkeret fylder musklernes energidepoter op, så der er noget at tage af til den næste træning. Teen forsyner kroppen med antioxidanter, som virker antiinflammatoriske og derfor vil hjælpe din krop med at restituere. Og der udover vil både te og mælk jo give dig lidt af den væske, som du jo har brug for mere af, når du træner.

Te med mælk og sukker har – ud over de lange ben – en del af æren for de store præstationer, som kenyanske løbere har stået for igennem årene, for i Kenya og andre dele af Afrika er te med mælk og sukker en favoritdrik for mange.