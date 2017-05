5 tegn på, du spiser alt for lidt i forhold til din træning

Du er ofte syg

Det er virkelig vigtigt, at du får rigeligt med mad, vitaminer og mineraler - og særligt, hvis du træner. Hvis du er én af dem, som er syg lidt oftere end andre, så tag et kig på din mad. Får du fx nok C-vitamin og zink?

Din menstruation er uregelmæssig

Hvis din menstruation er alt for uregelmæssig, bør du reagere med det samme. Ofte sker det for folk, hvis BMI ligger langt under normalen. Men det kan altså også ske for personer, der umiddelbart er normalvægtige. Ofte er den uregelmæssige menstruation et tegn på, at du ikke får næring nok, og derfor ikke har det rette hormon-niveau i kroppen.

Du er “bange” for mad

Undgår du at spise, når du er sulten? Og gør du alt for ikke at skulle med til sociale arrangementer, hvor der skal indtages mad? Så er det på tide at ringe til en professionel, der kan hjælpe dig af med dit usunde forhold til mad.