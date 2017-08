Bekæmp kræften med gulerødder

De er lækre, sprøde og dejligt nemme at gnave af i løbet af dagen. Og nu viser gulerødder sig endda at være et effektivt våben mod kræft i tyk- og endetarm, som er en af de hyppigste kræftformer i Danmark.

Det er danske forskere, som har haft den orange rodfrugt under luppen. De konstaterer, at dens indhold af stofferne falcarinol og falcarindiol kan forebygge udviklingen af tarmkræft med helt op til 83 procent ved indtagelse af 3-4 gulerødder dagligt. I hvert fald blandt rotter, som forsøget er lavet på.

Forskerne bag studiet tror dog på, at resultaterne kan overføres til mennesker, og derfor bliver næste skridt at demonstrere stoffernes virkning i en menneskekrop. Ifølge dem vil det være banebryden- de i forhold til at forebygge tarmkræft.

Sådan får du nemt spist 3 gulerødder

Morgen

Riv en hel gulerod ned i din havregrød, og top med kanel.

Middag

Skær en stor gulerod ud i stænger, og snack dem i løbet af arbejdsdagen.

Aften

Lav en lækker råkostsalat med fx gulerod, hvidkål og rosiner som tilbehør til aftensmaden.