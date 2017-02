Forsker: Sådan får du dine børn til at spise grøntsager

Lyder der konsekvent et ”bvadr”, hver gang du hælder broccoli på dit barns tallerken, så slå koldt vand i blodet. Der findes mange måder at få ungen til at spise grøntsagerne på, fortæller ernæringseksperten Sophia Komninou, som har speciale i børn, til nyhedssitet The Conversation. Her får du fire gode råd.

Prøv igen og igen

Du må endelig ikke miste modet efter det sædvanlige ”nej”. Heller ikke efter tredje, fjerde og femte. Faktisk kan du være nødt til at servere den samme grøntsag helt op til 15 gange – uden at presse på – før dit barn får lyst til at kaste sig over den.

Gem ikke det grønne væk

Det er vigtigt, at dit barn får lov at opleve maden med alle sine sanser. Så forsøg ikke at snige det grønne ind i retter, brød og andet, for så vænner ungen sig aldrig til at spise det for sig selv. Det kan også give bagslag, hvis de finder ud af, at de er blevet ”snydt”.