Snig mere grønt indenbords

Spinat

De grønne blade kan få Skipper Skræks muskler til at svulme med rekordfart. Og måske kan spinaten gøre lidt af det samme for dig. De grønne blade er i hvert fald ekstremt rige på både jern og folsyre, som er afgørende for, at du kan få fragtet ilt rundt i din krop. Samtidig strutter spinat af A-vitamin, der styrker dit immunforsvar. Smagen er syrlig, men samtidig mild, hvilket gør spinat anvendelig sammen med snart sagt alle ingredienser.

Skjul den her:

I pandekager.

De får et skønt tvist med de grønne super­blade og kan spises morgen, middag og aften, fx viklet om en pølse, noget røget laks eller årstidens grøntsager. Få opskriften på spinatwraps her.

I smoothies.

Spinat smager virkelig lækkert sammen med eksempelvis avocado, frosne bær og lidt mælk. Hvis du bruger frosne spinatkugler, slipper du for at lave isterninger.

Tip! Hvis du bruger mørke bær i din smoothie, kan spinaten sniges ind helt ubemærket.

I risottoen.

Du vender bare den afdryppede spinat i risottorisene lige før servering sammen med parmesanost og evt. ristede svampe. Spinaten giver risottoen et smukt grønligt skær.

I æggekagen.

Steg spinaten på en pande, og sørg for at trykke det meste af vandet ud, så æggekagen ikke bliver for vandet. Hæld æggemassen over spinaten, og lad det stivne. Top evt. med bacon eller chorizopølse. Nem, billig og sund hverdagsmad.

I fiskeretter.

Spinat smager fx glimrende i en lakselasagne, rullet ind i rødspættefileter eller som sund bund til din ovnbagte torsk.

Erstat med

Mælkebøtteblade, skvalderkål, bladbede, savojkål, grønkål eller squash.