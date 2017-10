Derfor skal du spise græskar

Næringsstoffer og kalorier i græskar

Det lave antal kalorier i græskar gør den perfekt som slankemad, men det er bestemt ikke fordi græskar ikke indeholder gode og sunde næringsstoffer. Blandt andet dækker 300 g græskar cirka halvdelen af dit daglige behov for det vigtige vitamin folat (indtages ofte i tabletform som folsyre), der især betyder noget for dig, hvis du er gravid - eller har planer om at blive det. Folat er dog vigtigt for alle, da vitaminet er vigtigt, når kroppens celler deler sig.

Når du spiser græskar får du desuden A-, B- og C-vitaminer og en god del kalium, der virker positivt på din væskebalance og kan nedsætte blodtrykket.