Derfor skal du spise middelhavskost

3. Halverer risikoen for livmoderkræft

Hele 57 pct. falder ens risiko for at udvikle livmoderkræft, når man spiser som en græker. Jo mere du overholder den traditionelle middelhavskosts principper, jo bedre er du beskyttet, fastslår italienske forskere i British Journal of Cancer.

4. Genial mod blodpropper

Alle middelhavskostens ingredienser er hjertevenlige. Kombinationen af dem er dit ultimative værn mod hjerte-karsygdomme. Den sænker både det skadelige kolesterol og blodtrykket.Nye tal afslører, at middelhavskosten sænker hjertepatienters risiko for at dø for tidligt med hele 37 pct. Dobbelt så meget som statiner, en meget populær type kolesterolsænkende medicin.

5. Gør det lettere at holde en sund vægt

Selv om middelhavskost rummer masser af fedtkalorier fra olivenolie, avocado, nødder og ost, har den i talrige studier vist sig at give større og mere langtidsholdbare vægttab end fedtfattig mad. I følge forskning fra 2016 taber man sig lettere, hvis man supplerer middelhavsmad med ekstra olivenolie i stedet for at snacke flere nødder.

6. Styrker knoglerne

Middelhavskost styrker dine knogler og beskytter dig mod brud, viser studier, der giver en forklaring på, hvorfor kvinder i Middelhavsområdet sjældent får knogleskørhed.Måske er det især olivenoliens fortjeneste.Den øger mængden af hormonet osteocalcin, som påvirker knoglevævets struktur.