“Det er for dyrt at leve sundt”

Det er faktisk ikke helt rigtigt, at det er så meget dyrere at leve sundt. Det behøver det i hvert fald ikke at være. For det første findes der et væld af motionsformer, som hverken kræver dyre medlemskontingenter eller særligt meget udstyr. Du kan fx løbe en tur eller styrketræne derhjemme.

Ved at skære ned på dit forbrug af slik, kage og sodavand kan du også spare penge, som du så kan bruge på sundere råvarer. Du kan også jagte mængderabatter, købe fjerkræ i stedet for oksekød, vælge sæsonens frugt og grønt og købe ind til hele ugen på én gang. En løsning er også at undgå madspild. Køb ikke mere, end du skal bruge, og undgå at lave for store portioner.

