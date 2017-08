4 sunde alternativer til pasta

Aubergine

Gevinst

Med kun 20 kcal pr. 100 g sparer auberginen dig for en masse kalorier. Det skyldes især, at kulhydratindholdet er nede på en femtedel af pastaens. Det gør, at du på dage uden motion undgår den mavefedende konsekvens af at spise for kulhydratrigt, som almindelig pasta nemt fører med sig. Et fiberindhold på det dobbelte af pastaens sikrer, at kaloriebesparelsen sker uden nævneværdigt tab af mæthed.

Sådan gør du: Den helt oplagte anvendelse er at skære tynde skiver på langs og bruge dem i stedet for lasagneplader.