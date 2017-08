4 sunde alternativer til kartofler

Grønne bønner

Gevinst

Du halverer kalorieindholdet ved at spise grønne bønner i stedet for kartofler. Og besparelsen bliver mange gange større, hvis det er pommes frites, der må vige pladsen for de grønne pletskud. Fiberindholdet er godt og vel dobbelt så højt som kartoflernes, og det er guf for din tarmflora, der formerer sig, når du skruer op for fibrene.

Sådan gør du: Brug bønnerne til at lave lækre, sprøde bønnefritter. Vend de frosne bønner med lidt olie og salt, og læg dem i et enkelt lag på en plade i ovnen. Sørg for at røre lidt rundt med jævne mellemrum, så de bliver dejligt sprøde over det hele.

Bønnerne er også perfekte til en blandet salat.