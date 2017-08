4 sunde alternativer til brød

Peberfrugt

Gevinst

Peberfrugten er særdeles kaloriefattig. Du får under 1/10 af kalorierne sammenlignet med samme mængde brød. Kroppen vil ikke kun elske dig for de sparede kalorier, men også for de enorme mængder C-vitamin. Indholdet stiger med modningsgraden, så en rød peberfrugt indeholder næsten dobbelt så meget som den grønne. Selv den ligger dog så højt, at en halv peberfrugt dækker hele dit dagsbehov for det styrkende vitamin.

Sådan gør du: En let grillet peberfrugt egner sig fremragende som erstatning for burgerbollen. Især den gule er velegnet, fordi smagen rammer et fint kompromis mellem sødme og bitterhed.