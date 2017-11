Er du kommet i overgangsalderen?

Hvis du er mellem 45 og 55 år, og dine menstruationer så småt er begyndt at blive uregelmæssige eller ligefrem udeblive efter at have været regelmæssige i mange år, er du med stor sandsynlighed ved at nærme dig menopause, som overgangsalderen også kaldes. Udebleven menstruation er nemlig ét af de allerførste tegn på, at du er ved at gå i overgangsalderen. Du kan selvfølgelig først vide det med sikkerhed, når der er gået en vis tid, men der er også andre ting, du kan lægge mærke til.

3 tegn på overgangsalderen

1. Svedeture og en akut følelse af varme, som især kan mærkes på overkroppen, halsen og hovedet.

2. Problemer med at holde på vandet og hyppigere blærebetændelse, fordi urinrøret bliver tyndere.

3. Udflåd og kløe, evt. i kombination med smerter ved samleje, fordi slimhinderne i skeden tørrer ud.

Er du stadig i tvivl om, hvad det vil sige at være i overgangsalderen? Så får du ekspertens svar her.