Vælg din sag

Uanset hvilken sag du vælger at løbe for, vil dit engagement gøre en stor forskel. Hver dag gør velgørenhedsorganisationerne en kæmpe indsats i kampen mod sygdom og nød, men deres arbejde afhænger i høj grad af private bidrag.





Når du tilmelder dig YOU RUN, skal du vælge hvilken af de 10 velgørenhedsorganisationer, du vil løbe for. De penge du samler ind via din indsamlingsside, går til at gøre en forskel for mennesker, der har særlig brug for din hjælp. Det er 10 vigtige sager, så vælg den du har en personlig relation til eller brænder mest for.





Du kan samle ind helt frem til løbsdagen. Så få dine venner, familie og kolleger til at støtte op om din sag, mens du varmer op til den 30. april 2017. Eller endnu bedre: spørg, om de vil løbe med.





Du kan samle ind til