Tilmeld dig YOU RUN og løb for din sag

YOU RUN 2017

I FORM og YOU RUN tilbyder et cityløb som forener motion og muligheden for, at samle penge ind til lige netop den sag, som du ønsker at støtte.





Om løbet

Løbet består af enten:

5 km, pris: 245,-

10 km, pris: 345,-

Halvmarathon, pris: 385,-





Tag din familie, venner, veninder og kollegaer med til et fantastisk løbearrangement fyldt med glæde, sammenhold og god energi. Sæt allerede nu kryds i kalenderen søndag den 30. april 2017, så du ikke går glip af løbefesten i Københavns indre by.

Inderhavnen vil være pyntet op med balloner, der vil være fyldt med underholdning, high fives til alle seje løbere og ikke mindst superhelte, som vil heppe på dig. Derudover kan du undervejs på ruten forsyne dig med frugt, energidrik og vand.

Det er muligt at deltage i YOU RUN som enkeltperson, hold eller virksomhed og starte en online indsamling for din valgte sag.





Du gør en forskel

Som deltager i YOU RUN, får du din egen løbeside, hvor du samler ind til den gode sag, du vil støtte. Uanset hvor meget du får indsamlet, gør du en forskel.