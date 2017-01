Gratis lørdagstræning

Ses vi til lørdagstræning

Vi starter kl. 9.00 og er tilbage igen kl. 10.00.

Træningen er baseret på intervaller og fartlege og lagt an, så alle kan være med uanset niveau.

Intervaltræning er en vigtig måde at udfordre dig selv på, så du får løftet puls og åndedræt og dermed flyttet din performance på de lidt længere ture.



Alle er velkomne og vi slutter træningen med lidt vand og energidrik.

Mødested er foran Restaurant Ravelinen, Torvegade 79, 1400 København K.



Hver træning bliver oprettet som en facebook begivenhed, hvor vi anbefaler at du tilmelder dig.