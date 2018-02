Danmarks største velgørenhedsløb - YOURUN!

Løb med I FORM til det festlige cityløb i Københavns skønne gader. I FORM og YOU RUN tilbyder et cityløb der forener motion og muligheden for at samle penge ind

til lige netop den sag som du ønsker at støtte.

Vi løber søndag den 29. april 2018 på en rundstrækning omkring Københavns Inderhavn. Start og mål Søren Kierkegaards Plads ved Den Sorte Diamant

Distancer :

5 kilometer walk 5 kilometer

10 kilometer 21,1 kilometer

5 km walk - 215 kr.



5 km - 245 kr.



10 km - 345 kr.



21,1 km - 385 kr. (halvmaraton)

Løbet er for alle, både kvinder og mænd, unge og ældre. Du kan som enkeltperson, hold eller virksomhed starte en onlineindsamling for en af de 14 velgørenhedsorganisationer, der er tilknyttet løbet.

Læs meget mere og tilmeld dig løbet allerede i dag