TRÆNINGSFAVORITTER – I FORMs Læserpris. Bedste - Avancerede træningsure

Ure, der kan det hele. Det er, hvad du finder i puljen her. Urene har alle de grundlæggende funktioner samt indbygget højdemåler og kompas, som gør dem særligt velegnede til udendørstræning.

Garmin – Fenix 5 Sapphire

Udover de funktioner, som naturligt hører hjemme i en tracker, finder du avancerede funktioner i uret, som kan så meget, at det er særligt velegnet til atleten eller udendørseventyreren. Hold øje med din træning og din tilstand ned til mindste deltalje, og følg dine præstationer og din udvikling tæt. Uret er i et robust og slidstærkt design, som kan stå mål med langt de fleste aktiviteter – også i vand.



Suunto – Spartan Sport Wrist HR Baro

Dette ur henvender sig til den avancerede sportsudøver og udendørstypen, der vil have adgang til meget data og kunne tracke mange former for sport. Det kan måle op til 80 forskellige træningsformer og giver dig et komplet overblik over dine aktiviteter – både hvad angår træning, men også i forhold til din daglige tilstand.