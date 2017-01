Træningsfavoritter 2017

Træningsfavoritter – I FORMs læserpris gennemføres for første gang i 2017 og for første gang harmulighed for at stemme om, hvilke produkter du synes er de absolut bedste i forbindelse med en aktiv livsstil.

Stem på dine Træningsfavoritter

Afstemningen kører fra 20 februar til 24. marts - Så stem på dine yndlingsprodukter inden for sko, træningstøj, gear, sundhed og skønhed.

Vores 3 ekspertdommere har udvalgt de lækreste træningsfavoritter, men det er dig der endeligt bestemmer, hvilke produkter der skal stå som vindere på målstregen.





Mød vores 3 dommere her

Karen Lyager har efter 18 år som chefredaktør for I FORM oparbejdet et seriøst kendskab til alverdens sportsrelaterede produkter. Karen er derfor det oplagte valg som én af de tre dommere til I FORM Træningsfavoritter 2017. Karen kan med sikker hånd pege på de produkter, hun mener skal være med i opløbet til I FORM Træningsfavoritter 2017.