Se med her - er du en af de heldige vindere?

Vi har nu fundet de heldige vindere i lodtrækningen om de 4 goodiebags, med en masse lækkert træningsgear.

De 4 goodiebags indeholder træningsprodukter til en samlet værdi af minimum 20.000kr



Stort tillykke til

Marvin Bommarius

Pernille Mønsted

Camilla Witte Thomassen

Yvonne Krogager









Var du ikke en af de heldige vindere? Så hold øje her på siden eller på I FORM EVENT på Facebook, for at se hvornår du igen kan stemme på dine træningsfavoritter.



Husk at vi også løbende trækker lod om forskellige præmier på vores Facebook side.