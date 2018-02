3 dages mini-bootcamp i Danmarks skønneste bakkelandskab

Tank op med ny energi og masser af inspiration med I FORM og Aktiv Træning til forårets Powerweekend i smukke Rebild Bakker.

Kunne du tænke dig et par skønne dage i selvforkælelsens tegn med fokus på velvære, kost og træning? Vi har arrangeret en hel weekend fyldt med ny og spændende inspiration fra nogle af landets mest kompetente kost- og træningseksperter, hvor du får mulighed for at træne, få tips og tricks, slappe af og spise god mad.





Comwell Sport i Rebild Bakker

Vi bor på Comwells sportshotel i Rebild Bakker, og vi udnytter selvfølgelig til fulde muligheden for at træne i noget af Danmarks smukkeste og mest storslåede natur, som omkranser hotellet. Selve hotellet er udstyret med lækre værelser, gode træningsfaciliteter, spaafdeling samt restaurant, der sørger for alle måltider, så du kan bruge tiden på noget, der er meget sjovere.