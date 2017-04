Træningstimerne: Alt dette kan du prøve på Mallorca

Pilates

Anatomisk korrekte øvelser, som specifikt styrker dine coremuskler og træner din krop på en måde, som giver dig både styrke, smidighed og balance.

Pulsing Barre

En kombination af pilates, ballet og styrketræning, som udfordrer dig makimalt med udholdenhedstræning, samtidig med at du styrker dine muskler og forbrænder fedt. Træningen fokuserer på mave, balder og lår og træner dine muskler til det yderste med intensiv syretræning i graciøse øvelsesserier i en konstant pulserende bevægelse.

Stretch & Relax

Gode, effektive stræk, der får pulsen ned og gør det lettere for kroppen efter dagens udfordringer at blive parat til i morgen.

Cross Training

En cirkeltræningstime, hvor vi både træner kondition og styrke.Instruktøren coacher og inspirerer dig til hård og effektiv træning uden større krav til koordinationsevnen.

FLX

For dig med stive baglår, træt lænd og øm nakke. Sidder du for meget ned på dit job? I FLX strækker du hele kroppen igennem og får chancen for at fokusere ekstra meget på de mest typiske problemområder. The Office Package ogTwist & Release er to af de faste indslag, som gør FLX-timen så effektiv.

Core

En time med styrketræning for core-musklerne, specielt ryg og mave. Øvelserne er funktionelle og styrker din krop til at klare hverdagen bedre.

Easy Yoga

er en fysisk og dynamisk type yoga, særlig tilpasset de muskler, der giver dig balance i kroppen. Med åndedrættet i fokus udvikler yoga din evne til at lytte indad i krop og sind, samtidig med at du træner bevægelighed, styrke og balance.

PowerStep

kombinerer heftig konditionstræning med effektiv styrketræning. I konditionsdelen laver du primært enkle trin op og ned af et stepbræt. I styrkedelen arbejder du med din egen kropsvægt og diverse vægtredskaber. Musikken er specielt tilpasset timen, så du orker mere, end du tror.

21 MINUTE BODY

Maximal træning på minimal tid. En time med fart over feltet og enkel koreografi. Glæd dig til sjove og udfordrende 21 minutter.

Bootylicious

Den ultimative kombination af effektiv træning for både ben, bagdel og mavemuskler på bare 30 minutter.

Afrodans

er en dansetime med kraftfulde, enkle bevægelser, hvor den indre følelse er det vigtigste. Vi slipper alt løs og er helt ligeglade med, hvordan vi ser ud.

Water Circuit

giver effektiv kondition og muskeltræning på én gang. Vandmodstanden anvendes aktivt under timen, og selv om det føles hårdt, er træningen meget skånsom for led og muskler. Glæd dig til en time, der både er cool af afkølende.

