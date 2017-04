Tag med I FORM til Mallorca på Energy Camp #2

Alt dette kan du glæde dig til:

· Træning for enhver smag og form.

· Passionerede, inspirerende og stjernedygtige trænere

· Lækkert resort med gode træningsfaciliteter og spa, lige ud til havet.

· Helt ny træningsglæde – også når du kommer hjem igen

· Godt selskab og masser af hygge. Måske nye venner for livet?

· Lækker mad fra morgen til aften

· Inspirerende aftenforedrag

· Masser af sundhedsværktøjer, du kan tage med hjem

· Trekkingtur i Mallorcas bjerge

· Solskinsenergi til den mørke tid

Alle kan være med, uanset niveau, og instruktørgruppen skal nok sørge for, at der også bliver tid til at restituere i afslappet samvær med gruppen. På ture som denne opstår der altid skønne nye venskaber på kryds og tværs.

I FORMs Energy Camp på Mallorca arrangeres i samarbejde med Spies.