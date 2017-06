Så fedt har det været på I FORMs tidligere Energy Camps

Du kan sagtens rejse alene



Du kan uden problemer få en fantastisk tur, hvis du beslutter dig for at tilmelde dig rejsen alene. På Energy Camp #1 var der flere deltagere, som tog afsted helt solo.

“Det er første gang, jeg rejser alene, og jeg er superglad for, at jeg er taget med. Det har været en stor udfordring for mig at tage afsted, men jeg er så glad for, at jeg tog den. Man kan vælge det sociale til, og man kan vælge at være alene, og det passer mig så godt," siger Anne Kathrine, som deltog i Energy Camp #1 til Kreta.

Hør Anne Kathrine fortælle, hvorfor hun er glad for, at hun tog med på turen: