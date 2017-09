Verdens sundeste hotelmad

Du kan også godt begynde at glæde dig til maden. Kretensernes version af Middelhavskosten er gang på gang kåret som verdens sundeste måde at spise på. Og den er lige så lækker, som den er sund, med masser af grøntsager, olivenolie, fisk og skaldyr.

Hotellet dyrker selv mange af de grøntsager, du kan forsyne dig med fra buffeten, og producerer endda sin egen olivenolie.



Tag de gode vaner med hjem

Fire af aftenerne holder instruktørerne foredrag og giver dig endnu flere ideer og redskaber til et sundere og skønnere liv.

Emnerne bliver blandt andet livsstilsændring, træningsglæde og sund kost uden for mange regler, og vi ved fra tidligere Energy Camps, at du som deltager rejser hjem med helt ufattelige mængder ny energi og inspiration. Nok til at nå de mål, du har drømt om i årevis. Eller med helt nye mål – og drivkraften til at nå dem.

Med andre ord: Dette kan blive en rejse, der forandrer dit liv.

