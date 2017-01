I FORMs TROLDMAND PÅ KRETA: FÅR DU PISK ELLER GULEROD?

Han kan få sine elever til alt: Spæne op og ned ad bakker for at få lov at kaste en bold. Hoppe på de mest gakkede måder. Smide skoene og genopdage barndommens sommerlege. Blive helt høje i bøtten af at køre på mountainbike, selv om har svoret på, at det ikke var noget for dem. Gennemføre små og store styrkeprøver, de ikke selv troede på. Rejse hjem igen med så meget inspiration og selvtillid i kroppen, at de kan leve højt på den længe - og bruge den som drivkraft til at ændre vaner i hverdagen, hvis de drømmer om det.

Glæd dig til at møde Martin Kreutzer på I FORMs Energy Camp den 22.-29 april, hvis du ikke har haft fornøjelsen før. Vi glæder os til at introducere dig for ham, for vi er så stolte af ham! Han har være cheftræner på over 10 tidligere I FORM-rejser og træningsweekends. Vi har derfor talrige gange set med vores egne øjne, hvordan han på sin egen uimponerede og afslappede facon skaber tryghed og mod til at overskride egne grænser, legelyst og vindermentalitet - og frem for alt: God stemning blandt deltagerne.

Tag med på I FORMs Energy Camp! Klik her