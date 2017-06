Her er de seje og inspirerende trænere, som skal med på Energy Camp #3

Andreas Jansson

Andreas er coach og står for at koordinere Energy Camp #3. Og rejsen er i gode hænder hos ham – Andreas har nemlig solid erfaring fra tidligere træningsrejser, blandt andet på træningsresortet Playitas, der ligger på Fuerteventura.

Andreas har som sin primære opgave at sørge for, at alle deltagere får en fantastisk tur og ikke mangler noget.

Løb, Beachvolley og Mountainbike.