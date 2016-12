Aktiv ferie i Singapore

En usædvanlig (sund) gåtur

Gå i et rask tempo i mindst 30 minutter for at booste energiniveauet og hjertet. Gør det i Cloud Forest ved den meget flot anlagte Gardens by the Bay med verdens højeste indendørs vandfald og smukke tropiske planter. Slut dagen af med at se det flotte lys ved ikoniske Supertree Grove, der løfter det gode humør helt til skyerne.